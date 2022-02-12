Организация, занимающаяся эвакуацией людей из Афганистана, готовится к спасательным операциям на Украине, — The Hill

В прошлом месяце Project Dynamo начал собирать ресурсы и исследовать место перед развертыванием на случай, если американцы не смогут вовремя выехать с территории Украины. Белый дом в пятницу повторил свои призывы к гражданам США покинуть Украину, заявив, что нападение со стороны России может произойти в любое время.
2022-02-12T01:20:30+03:00
2022-02-12T01:20:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:20, 12 февраля 2022
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