Организация, занимающаяся эвакуацией людей из Афганистана, готовится к спасательным операциям на Украине, — The Hill

В прошлом месяце Project Dynamo начал собирать ресурсы и исследовать место перед развертыванием на случай, если американцы не смогут вовремя выехать с территории Украины. Белый дом в пятницу повторил свои призывы к гражданам США покинуть Украину, заявив, что нападение со стороны России может произойти в любое время.