Российские банки предупредили о повышении ставок по кредитам и ипотеке в ближайшем будущем

Банки вынуждены реагировать на действия регулятора, который предпринимает активные шаги для снижения уровня инфляции, отметили в ВТБ. При этом там порекомендовали клиентам, для которых решение текущих финансовых вопросов является срочным, воспользоваться текущими кредитными предложениями банков, в том числе предодобренными, до нового раунда роста ставок. Накануне ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%.