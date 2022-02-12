Российские банки предупредили о повышении ставок по кредитам и ипотеке в ближайшем будущем

Банки вынуждены реагировать на действия регулятора, который предпринимает активные шаги для снижения уровня инфляции, отметили в ВТБ. При этом там порекомендовали клиентам, для которых решение текущих финансовых вопросов является срочным, воспользоваться текущими кредитными предложениями банков, в том числе предодобренными, до нового раунда роста ставок. Накануне ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%.
2022-02-12T01:09:29+03:00
2022-02-12T01:09:29+03:00
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01:09, 12 февраля 2022
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