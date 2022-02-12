Глава дипломатии ЕС Боррель подтвердил украинскому МИДу, что против России уже готов «тяжелый» пакет санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил текущую ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. Ранее Reuters сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен также провел совещание с Дмитрием Кулебой.