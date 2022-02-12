МИД РФ заявил об информационной атаке против страны со стороны Запада

В ведомстве отметили, что атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических устремлений. На сайте МИДа опубликована статья, где, в частности, утверждается, что «западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне».
2022-02-12T00:49:52+03:00
2022-02-12T00:49:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:49, 12 февраля 2022
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