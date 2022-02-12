Сенатор Лэнкфорд в США предложил санкции против Минска за содействие «агрессии России»

Инициатива обязывает американскую администрацию при определении мер реагирования не делать различий между РФ и любой страной, которая будет оказывать ей помощь в актах агрессии против Украины. Белоруссия выделена особо, поскольку, по словам сенатора, на ее территории находятся российские войска. Россия и Белоруссия проводят совместные учения, которые, согласно заверениям обеих стран, носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы, передает агентство РИА Новости.