Сенатор Лэнкфорд в США предложил санкции против Минска за содействие «агрессии России»

Инициатива обязывает американскую администрацию при определении мер реагирования не делать различий между РФ и любой страной, которая будет оказывать ей помощь в актах агрессии против Украины. Белоруссия выделена особо, поскольку, по словам сенатора, на ее территории находятся российские войска. Россия и Белоруссия проводят совместные учения, которые, согласно заверениям обеих стран, носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы, передает агентство РИА Новости.
2022-02-12T00:29:40+03:00
2022-02-12T00:29:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:29, 12 февраля 2022
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