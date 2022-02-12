В Онтарио объявили чрезвычайное положение, — The New York Times

Полиция Оттавы приготовилась к тому, что тысячи протестующих сойдутся в третий раз подряд из-за кризиса, который нарушил международные цепочки поставок. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что протестующие услышаны и им пора возвращаться домой. Кризис начался две недели назад, когда слабо организованные группы водителей грузовиков собрались в Оттаве, чтобы выразить протест против требований вакцинации для дальнобойщиков, въезжающих в Канаду.
2022-02-12T00:18:46+03:00
2022-02-12T00:18:46+03:00
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00:18, 12 февраля 2022
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