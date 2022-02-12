Доллар и евро подорожали больше чем на 2 рубля

Сейчас доллар стоит 77,50 рублей, евро — 88 ровно. То же касается нефти: марка Brent торгуется за 95 долларов впервые с 2014 года, WTI — почти 94 доллара за баррель. Мировые рынки падают в связи с напряжением вокруг возможного вторжения России на Украину. Nasdaq Composite упал почти на 3%, а S&P 500 — на 2,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 527 пунктов, или 1,5%. То же касается российских компаний: акции «Сбера» дешевеют более чем на 5%, «Роснефти» — на 4,5%, «Газпрома» — на 3,82%. Российские активы резко снижаются после появления в СМИ заявлений, что Россия все же собирается «вторгаться» на Украину.
2022-02-12T00:07:29+03:00
2022-02-12T00:37:36+03:00
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00:07, 12 февраля 2022
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