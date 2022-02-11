Председатель ОБСЕ планирует на следующей неделе посетить Москву

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау отправится в Москву на следующей неделе. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте этой международной структуры. Збигнев Рау также заявил, что минские соглашения по Украине должны быть полностью выполнены.

