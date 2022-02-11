Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау отправится в Москву на следующей неделе. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте этой международной структуры. Збигнев Рау также заявил, что минские соглашения по Украине должны быть полностью выполнены.
Председатель ОБСЕ планирует на следующей неделе посетить Москву
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау отправится в Москву на следующей неделе. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте этой международной структуры. Збигнев Рау также заявил, что минские соглашения по Украине должны быть полностью выполнены.