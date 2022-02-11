Путин и Байден проведут переговоры по телефону завтра по инициативе США. Об этом сообщает Белый дом. Ранее сообщалось, что также завтра Владимир Путин созвонится с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Вероятно, главной темой переговоров станет возможное вторжение России на территорию Украины.
2022-02-11T23:47:05+03:00
2022-02-11T23:47:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:47, 11 февраля 2022
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