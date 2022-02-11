Путин и Байден проведут переговоры по телефону завтра по инициативе США. Об этом сообщает Белый дом. Ранее сообщалось, что также завтра Владимир Путин созвонится с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Вероятно, главной темой переговоров станет возможное вторжение России на территорию Украины.