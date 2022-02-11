Основатель украинского телеканала «НАШ» Евгений Мураев заявил о начале бессрочных протестов из-за санкций

Ранее представитель Совбеза Украины заявил, что санкции против телеканала введены из-за его связи с офшорами на Кипре по представлению Службы безопасности страны. Президент Владимир Зеленский уже ввел санкции в действие. За работу канала вступилась местная политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», назвав прекращение вещания «НАШ» убийством свободы слова на Украине.