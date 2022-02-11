Пентагон официально подтвердил, что США приняли решение направить в Польшу еще 3 тысячи военных

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что американские солдаты не будут воевать с российскими, они направлены в Польшу, Румынию и Германии для защиты этих стран-членов НАТО в соответствии со статьей 5. Дополнительные силы США, как ожидается, прибудут в Польшу в начале следующей недели.