Пентагон официально подтвердил, что США приняли решение направить в Польшу еще 3 тысячи военных

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что американские солдаты не будут воевать с российскими, они направлены в Польшу, Румынию и Германии для защиты этих стран-членов НАТО в соответствии со статьей 5. Дополнительные силы США, как ожидается, прибудут в Польшу в начале следующей недели.
2022-02-11T23:23:19+03:00
2022-02-11T23:23:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:23, 11 февраля 2022
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