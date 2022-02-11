Байден провел переговоры с лидерами стран НАТО и союзниками США

Главной темой обсуждения стала возможная угроза вторжения России на территорию Украины. Звонка не было в официальном расписании президента, обнародованном прошлой ночью, передает CNBC. Скорее всего, онлайн-встреча была организована без планирования заранее. Президент США Джо Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады, Польши и Румынии, сообщил в пятницу Белый дом.
2022-02-11T23:16:55+03:00
2022-02-11T23:16:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:16, 11 февраля 2022
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