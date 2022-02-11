Китай столкнется с последствиями, если смирится с вторжением РФ на Украину, — Салливан

«Китаю предстоит принять свое решение. Если он даст зеленый свет ничем не оправданному вторжению России на Украину, то Китай в конце концов столкнется с последствиями и изменением отношения международного сообщества, особенно в глазах наших европейских союзников и партнеров. Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые Россия понесет от санкций в случае вторжения», — добавил Джейк Салливан во время брифинга, перевод его речи приводит агентство ТАСС.