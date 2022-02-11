В Вашингтоне полагают, что вторжение России на Украину может начаться до окончания Олимпиады в Пекине

Россия сосредоточила достаточно сил для масштабной операции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «Если российская атака на Украину продолжится, она, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые, очевидно, могут убить мирных жителей независимо от их национальности. Организованное отправление может быть прервано, а коммерческий транзит остановлен. Никто не сможет рассчитывать на отправление воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, когда начнутся военные действия».

В Вашингтоне не знают, отдал ли Владимир Путин приказ начать операцию, сказал Салливан. Он сообщил, что Соединенные Штаты идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства в Киеве и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну.

Белый дом объявил о возможным новом телефонном разговоре между президентами США и России. Когда он состоится не уточняется.