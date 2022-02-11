Секретарь Совбеза Украины заявил, что Украина не будет восстанавливать контроль над Донбассом силой

Это приведет к большому числу жертв среди мирного населения, заявил Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства. При этом Данилов уверен, что неподконтрольные территории вернутся в состав Украины. «Это вопрос времени», — обозначил он.
2022-02-11T21:20:58+03:00
2022-02-11T21:20:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:20, 11 февраля 2022
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