Секретарь Совбеза Украины заявил, что Украина не будет восстанавливать контроль над Донбассом силой

Это приведет к большому числу жертв среди мирного населения, заявил Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства. При этом Данилов уверен, что неподконтрольные территории вернутся в состав Украины. «Это вопрос времени», — обозначил он.