Порошенко заявил, что в 2014 году распорядился вывезти из Крыма золото и наличные деньги Нацбанка Украины

Экс-президент Украины заявил, что это произошло после вхождения Крыма в состав России и Порошенко, с его слов, звонил Путину по этому поводу. Сегодня Петр Порошенко выступал в апелляционном суде, который рассматривал одновременно и жалобу адвокатов, и жалобу прокуроров. Адвокаты просили снять любые ограничения, а прокуроры — ужесточить меру пресечения. Суд оставил прежнюю меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства.
2022-02-11T21:18:08+03:00
2022-02-11T21:18:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:18, 11 февраля 2022
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