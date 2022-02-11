Суд в Туле приговорил к реальным срокам пробивщиков, которые помогли Навальному узнать биллинги сотрудников ФСБ

Игорь Зайцев и Пётр Катков получили по 2 года колонии, Александр Зеленцов — 3 года. При этом Зеленцов уже является осужденным по другому делу, и путем частичного сложения наказания он будет отбывать 4 года колонии строгого режима, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным Baza, в 2020-м Катков и Зеленцов открыли детективное агентство «Лекс Гранд», а позже к ним присоединился Зайцев. Они получили в салонах сотовой связи распечатки данных о звонках предполагаемых сотрудников ФСБ, следивших за Навальным перед отравлением — его расследование о них в основном и строилось на этих биллингах.