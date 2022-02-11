Песков считает, что в сообщениях о закрытой части переговоров Путина и Макрона «нечего комментировать»

Ранее Reuters, ссылаясь на источники в окружении Макрона, сообщил, что в личной беседе Путин много говорил об истории и о том, как Запад нарушил свои обязательства перед Россией, расширив НАТО на восток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что Путин говорил все это публично.
2022-02-11T20:22:31+03:00
2022-02-11T20:22:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:22, 11 февраля 2022
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