Песков считает, что в сообщениях о закрытой части переговоров Путина и Макрона «нечего комментировать»

Ранее Reuters, ссылаясь на источники в окружении Макрона, сообщил, что в личной беседе Путин много говорил об истории и о том, как Запад нарушил свои обязательства перед Россией, расширив НАТО на восток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что Путин говорил все это публично.