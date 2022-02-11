Глава британского Минобороны: Британские военные находятся на территории Украины согласно существующим договоренностям

Британские военные находятся на территории Украины согласно существующим договоренностям между странами. Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» «На Украине около сотни военнослужащих, которые были направлены туда еще раньше, не 600. Военно-морские силы патрулируют акваторию согласно существующим соглашениям, и мы продолжим патрулирование в Черном море», — сказал он.

Б.Уоллес отказался комментировать, где будут находится британские военнослужащие в случае перекрытия Керченского пролива и части акваторий Азовского и Черного моря. «Что касается перекрытия Керченского пролива, мы не комментируем гипотетические утверждения», — заключил он.

Глава Минобороны Великобритании также подчеркнул, что британские военные инструкторы покинут Украину после того, как завершат свою обучающую миссию.