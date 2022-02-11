Пропавший из аптек антидепрессант «Золофт» с действующим веществом сертралин начали продавать нелегально

Его выставили на продажу теневые магазины в Петербурге. Как выяснило интернет-издание Znak.com, стоимость препарата превышает рыночную примерно в два раза. После предзаказа лекарство можно забрать с помощью так называемых «закладок», как наркотики. Как уточнили несколько посетителей форума, антидепрессант им нужен именно по медицинским показаниям.

О проблемах с поставками «Золофта» производства американской фармкомпании Viatirs в Россию стало известно еще прошлой весной. По данным аналитической компании DSM Group, в прошлом году препарат находился на третьем месте по популярности у потребителей в сегменте антидепрессантов.