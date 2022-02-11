Итальянские правоохранители изъяли виллы римского клана мафии более чем на 20 млн евро

Об этом сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, который назвал это победой граждан над организованной преступностью, его слова приводит ТАСС. Речь о клане Казамоника — живущем в Риме клане цыганского происхождения.
2022-02-11T19:45:31+03:00
2022-02-11T19:50:47+03:00
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19:45, 11 февраля 2022
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