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19:45, 11 февраля 2022

Итальянские правоохранители изъяли виллы римского клана мафии более чем на 20 млн евро

Об этом сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, который назвал это победой граждан над организованной преступностью, его слова приводит ТАСС. Речь о клане Казамоника — живущем в Риме клане цыганского происхождения.


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