Источник Reuters рассказал, о чем Путин говорил Макрону на закрытой части переговоров

Путин много рассказывал о том, как Запад нарушил свои обязательства перед Россией, расширив НАТО на восток. Другой источник сказал, что в 2019 году В Париже Путин говорил об истории не так много и жестко.



Говоря о событиях на Украине в 2014 году, президент России назвал их государственным переворотом.