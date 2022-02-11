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19:22, 11 февраля 2022

17% россиян интересуется марафонами и тренингами по улучшению жизни

Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает агентство ТАСС. Эксперты называют 17% большим числом, это сравнимо с интересом к экстрасенсам Кашпировскому и Чумаку в 1990-е. 12% процентов россиян хорошо проинформированы и знакомы с названиями марафонов.

При этом, согласно опросу, 81% респондентов такие курсы никогда не проходило.


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