17% россиян интересуется марафонами и тренингами по улучшению жизни

Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает агентство ТАСС. Эксперты называют 17% большим числом, это сравнимо с интересом к экстрасенсам Кашпировскому и Чумаку в 1990-е. 12% процентов россиян хорошо проинформированы и знакомы с названиями марафонов.



При этом, согласно опросу, 81% респондентов такие курсы никогда не проходило.