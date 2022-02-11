Министр обороны Великобритании заявил, что доверяет заверению Шойгу и Герасимова не вторгаться на Украину

Министр обороны Великобритании заявил, что доверяет заверению министра обороны РФ Шойгу и главы российского генштаба Герасимова не вторгаться на Украину. Об этом он сказал после переговоров в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Со своей стороны, британский министр заверил, что Великобритания поставляет на Украину исключительно оборонительное вооружение в ограниченном количестве, а британские военные инструкторы покинут Украину после того, как завершат свою обучающую миссию. Отвечая на вопрос корреспондента «Эха», Уоллес отметил, что британские войска находятся на Украине в соответствии с существующими договоренностями. В ходе переговоров Шойгу попросил объяснить, зачем Великобритания ведет поставки оружия на Украину и направляет туда спецназ.

На переговорах также обсуждались темы улучшения двусторонних отношений и меры по укреплению доверия, чтобы развеять сомнения о том, что НАТО — нечто большее, чем оборонительный альянс.