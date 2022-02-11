YouTube сообщил, что планирует запустить в 2022 году свою метавселенную и дать пользователям зарабатывать на NFT

Об этом сообщил директор по продукту Нил Мохан официальном блоге YouTube. Зарабатывать с помощью NFT можно будет, приобретая уникальные видео, фотографии и произведения искусства. В компании считают, что так пользователи и авторы смогут строить «более крепкие отношения».



Создание метавселенной начнется с видеоигр.