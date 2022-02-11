Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить «военную деятельность» на границе

Украина направила России запрос о предоставлении в течение двух суток разъяснений о «военной деятельности» на границе. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу. О рекации российских властей пока не сообщается.