Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить «военную деятельность» на границе

Украина направила России запрос о предоставлении в течение двух суток разъяснений о «военной деятельности» на границе. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу. О рекации российских властей пока не сообщается.
2022-02-11T18:01:28+03:00
2022-02-11T18:20:47+03:00
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18:01, 11 февраля 2022
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