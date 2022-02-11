Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника Андрею Сахарову

Он будет находиться в сквере между Нескучным садом и Президиумом АН РФ на Ленинском проспекте, сообщает корреспондент «Интерфакса».



Также в столичном парламенте одобрили установку памятника Фиделю Кастро в районе Сокол. Его появление инициировало Российское военно-историческое общество, которое его и оплатит — 20 млн. рублей.