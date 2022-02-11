Бастрыкин поручил доложить обстоятельства происшествий в Москве, в которых принимали участие мигранты

Он также считает, что агрессия в мигрантской среде связана с проблемами в адаптации к «российскому менталитету», передает ТАСС сообщение пресс-службы СК по итогам совещания Совбеза. По мнению главы СК, виноваты также работодатели, которые плохо организовывают социально-бытовые условия для мигрантов.