Бастрыкин поручил доложить обстоятельства происшествий в Москве, в которых принимали участие мигранты

Он также считает, что агрессия в мигрантской среде связана с проблемами в адаптации к «российскому менталитету», передает ТАСС сообщение пресс-службы СК по итогам совещания Совбеза. По мнению главы СК, виноваты также работодатели, которые плохо организовывают социально-бытовые условия для мигрантов.
2022-02-11T17:14:13+03:00
2022-02-11T17:14:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:14, 11 февраля 2022
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