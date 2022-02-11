Вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы с уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80%. Это Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тува. По ее данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9% — неделю назад этот показатель составлял 64,1%.