Вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы с уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80%. Это Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тува. По ее данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9% — неделю назад этот показатель составлял 64,1%.
2022-02-11T17:11:06+03:00
2022-02-11T17:11:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:11, 11 февраля 2022
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