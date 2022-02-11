Пресс-служба партии: Лидер КПРФ на несколько дней помещен в больницу для профилактики

Лидер КПРФ на несколько дней помещен в больницу для профилактики, — сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Он сообщил, что у Зюганова " в последнее время были признаки простудного заболевания", в больницу он помещен, чтобы исключить риски «превентивно по совету врачей».