Пресс-служба партии: Лидер КПРФ на несколько дней помещен в больницу для профилактики

Лидер КПРФ на несколько дней помещен в больницу для профилактики, — сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Он сообщил, что у Зюганова " в последнее время были признаки простудного заболевания", в больницу он помещен, чтобы исключить риски «превентивно по совету врачей».
2022-02-11T16:49:33+03:00
2022-02-11T16:57:13+03:00
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16:49, 11 февраля 2022
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