Киевский апелляционный суд в Киеве постановил не ужесточать меру пресечения Порошенко по «угольному делу»

Бывшего президента Украины обвиняют в том, что он пользовался служебным положением, чтобы разорвать контракты на закупку южноафриканского угля по требованию России в 2014-2015 годах.



Порошенко считает свое дело политически мотивированным, а обвинения сфальсифицированными.