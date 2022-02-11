Бывшего президента Украины обвиняют в том, что он пользовался служебным положением, чтобы разорвать контракты на закупку южноафриканского угля по требованию России в 2014-2015 годах.
Порошенко считает свое дело политически мотивированным, а обвинения сфальсифицированными.
Киевский апелляционный суд в Киеве постановил не ужесточать меру пресечения Порошенко по «угольному делу»
Бывшего президента Украины обвиняют в том, что он пользовался служебным положением, чтобы разорвать контракты на закупку южноафриканского угля по требованию России в 2014-2015 годах.