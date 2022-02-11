Россия призывала записать в рекомендации советников «нормандского формата» начало диалога Украины с ДНР и ЛНР

Россия призывала записать в рекомендации советников «нормандского формата» начало диалога Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, — сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он уточнил, что партнеры отказались.
2022-02-11T16:27:31+03:00
2022-02-11T16:41:30+03:00
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16:27, 11 февраля 2022
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