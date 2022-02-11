Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий тем, кто подвергся домогательствам на работе, обращаться в суд

Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий тем, кто подвергся сексуальным домогательствам на работе, обращаться в суд. Эта запретит принуждать сотрудников урегулировать дела о сексуальном насилии или домогательствах через арбитраж, как ранее прописывалось в трудовых контрактах. Законопроект имеет обратную силу, отменяя эту формулировку в контрактах по всей стране и открывая двери для людей, которые были связаны им, для принятия юридических мер, отмечает Associated Press.