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16:03, 11 февраля 2022

Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий тем, кто подвергся домогательствам на работе, обращаться в суд

Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий тем, кто подвергся сексуальным домогательствам на работе, обращаться в суд. Эта запретит принуждать сотрудников урегулировать дела о сексуальном насилии или домогательствах через арбитраж, как ранее прописывалось в трудовых контрактах. Законопроект имеет обратную силу, отменяя эту формулировку в контрактах по всей стране и открывая двери для людей, которые были связаны им, для принятия юридических мер, отмечает Associated Press.


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