Дмитрий Медведев заявил о необходимости дополнительного контроля над этническими анклавами

«Без должного контроля они могут и становятся зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений, и очагами преступности. Тем более, что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода», — сказал зампред Совбеза. Его цитирует «Интерфакс». По мнению Медведева, мер, которые принимаются сейчас, недостаточно. «Стычки происходят каждый день», — отметил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
2022-02-11T15:52:27+03:00
2022-02-11T16:00:12+03:00
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15:52, 11 февраля 2022
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