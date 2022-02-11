Дмитрий Медведев заявил о необходимости дополнительного контроля над этническими анклавами

«Без должного контроля они могут и становятся зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений, и очагами преступности. Тем более, что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода», — сказал зампред Совбеза. Его цитирует «Интерфакс». По мнению Медведева, мер, которые принимаются сейчас, недостаточно. «Стычки происходят каждый день», — отметил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.