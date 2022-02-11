Привитым от коронавируса больше не нужно сдавать тест при въезде в Великобританию

Вместо этого они должны лишь заполнить специальную анкету, передает агентство Associated Press. Те, кто не привились, должны и дальше тестироваться, однако теперь им не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию в ожидании результатов ПЦР.



Тем не менее, Associated Press сообщает, что некоторые ученые обеспокоены такими быстрыми послаблениями в Великобритании.