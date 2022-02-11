Приток мигрантов в 2021 году стал на треть больше, чем в 2020 году — Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что для иностранцев в России должны создаваться условия, но приоритетом должна оставаться национальная безопасность и интересы россиян.
Ранее стало известно, что он возглавит комиссию по вопросам миграционной политики.
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Дмитрий Медведев заявил, что для иностранцев в России должны создаваться условия, но приоритетом должна оставаться национальная безопасность и интересы россиян.
Ранее стало известно, что он возглавит комиссию по вопросам миграционной политики.