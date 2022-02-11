В Калужской области начались проверки законности выдачи мигрантам сертификатов о знании русского языка

Ранее губернатор Калужской области Владислава Шапша без предупреждения пришел в многофункциональный миграционный центр, где попытался поговорить с иностранцем, который не говорил на русском, однако у него был сертификат.

Также стало известно, что регион планирует выйти из программы по переселению соотечественников, а мигрантам было запрещено работать в общепите, торговле и на транспорте. Такое решение власти приняли после нескольких громких конфликтов в регионе между местными жителями и приезжими.