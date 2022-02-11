Светлана Тихановская примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности вместе с Олафом Шольцем, Энтони Блинкеном и Йенсом Столтенбергом.

«Рад сообщить о моем участии в Мюнхенской конференции-2022. С мировыми политиками я буду обсуждать режим как угрозу безопасности в регионе и разрешение кризиса в Беларуси. У меня также будут встречи на высоком уровне 18-20 февраля, чтобы обсудить поддержку белорусов», — написала Тихановская в Twitter.

В конференции также будут участвовать другие политики мира, включая Владимира Зеленского.