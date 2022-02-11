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13:12, 11 февраля 2022

В России за сутки выявили 204 тысячи новых заразившихся коронавирусом

Это очередной максимумум с начала пандемии. Умерли 722 человека. Госпитализированы почти 20 тысяч, сообщил оперативный штаб правительства. По числу заболевших Петербург обошел Москву. В Петербурге выявили 22 тысячи новых инфицированных. В столице – 18.5 тысяч. накануне в Москве было 22 тысячи. Утром мэр Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости штаммом «омикрон» пройден.


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