Бывший охранник «Ельцин-Центра» подтвердил, что это он пририсовал глаза на картине ученицы Малевича Анны Лепорской

В интервью сетевому изданию «Екатеринбург-онлайн» Александр Васильев рассказал, что его попросили об этом пришедшие на выставку подростки, которые утверждали, что это их детские рисунки. Охранник добавил, что после войны в Чечне получил первую группу инвалидности из-за контузии, и сейчас он очень сожалеет о своем поступке. В отношении него возбуждено уголовное дело о вандализме.
2022-02-11T13:08:49+03:00
2022-02-11T13:08:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 11 февраля 2022
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