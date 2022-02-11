Бывший охранник «Ельцин-Центра» подтвердил, что это он пририсовал глаза на картине ученицы Малевича Анны Лепорской

В интервью сетевому изданию «Екатеринбург-онлайн» Александр Васильев рассказал, что его попросили об этом пришедшие на выставку подростки, которые утверждали, что это их детские рисунки. Охранник добавил, что после войны в Чечне получил первую группу инвалидности из-за контузии, и сейчас он очень сожалеет о своем поступке. В отношении него возбуждено уголовное дело о вандализме.