Песков подтвердил отказ Макрона от прохождения ПЦР-теста перед переговорами с Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил то, что Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест перед переговорами с Владимиром Путиным.
Именно по этой причине Путин и Макрон сидели за столом на расстоянии нескольких метров друг от друга.
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Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил то, что Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест перед переговорами с Владимиром Путиным.
Именно по этой причине Путин и Макрон сидели за столом на расстоянии нескольких метров друг от друга.
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