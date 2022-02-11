Россия потребовала, чтобы Украина вела переговоры с непризнанными ЛНР и ДНР

Россия на переговорах советников лидеров стран «нормандской четверки» 10 февраля потребовала, чтобы Украина вела переговоры с непризнанными ЛНР и ДНР

«Россия согласилась на дальнейшие обсуждения с Францией, Германией и Украиной конфликта на востоке Украины, но заявила, что Украина должна взять на себя обязательство вести переговоры с сепаратистами на востоке страны, что является «красной чертой»», — сообщили в Елисейском дворце.

Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле сожалеют о том, что встреча прошла безрезультатно.