В Москву прибыл британский министр обороны

Ранее газета Times раскрыла цель визита министра обороны Британии в Москву и сообщило, что он привезет на встречу с Сергеем Шойгу новый пакет санкций. Бен Уоллес попытается убедить главу Минобороны России в необходимости деэскалации кризиса на Украине.