В Москву прибыл британский министр обороны

Ранее газета Times раскрыла цель визита министра обороны Британии в Москву и сообщило, что он привезет на встречу с Сергеем Шойгу новый пакет санкций. Бен Уоллес попытается убедить главу Минобороны России в необходимости деэскалации кризиса на Украине.
2022-02-11T12:28:24+03:00
2022-02-11T12:28:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:28, 11 февраля 2022
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