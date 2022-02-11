В школе в Мытищах 13-летний подросток ударил ножом в плечо другого ученика

Пострадавший школьник находится в больнице, у него задето легкое, его жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел вечером 10 февраля, мытищинская городская прокуратура начала проверку.
2022-02-11T11:58:00+03:00
2022-02-11T11:58:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:58, 11 февраля 2022
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