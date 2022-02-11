Суд в Германии отклонил петиции против мандата, обязывающего медперсонал вакцинироваться от COVID-19

Немецкий суд отклонил петиции против мандата, по которому все медработники должны прививаться от коронавируса, пишет Reuters.
Обязательная вакцинация для этой категории работников должна вступить в силу 15 марта.
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Немецкий суд отклонил петиции против мандата, по которому все медработники должны прививаться от коронавируса, пишет Reuters.
Обязательная вакцинация для этой категории работников должна вступить в силу 15 марта.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…