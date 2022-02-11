Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро на дистанции 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Ранее Большунов победил в скиатлоне и принес первое золото сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине.
Сейчас Россия находится на 9-м месте в медальном зачете.
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Ранее Большунов победил в скиатлоне и принес первое золото сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине.
Сейчас Россия находится на 9-м месте в медальном зачете.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…