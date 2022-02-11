Z Архив новостей новости
5 7 6 1137
11:24, 11 февраля 2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро на дистанции 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Ранее Большунов победил в скиатлоне и принес первое золото сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине.

Сейчас Россия находится на 9-м месте в медальном зачете.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 77 6 5105 09:10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Психоделические фобии западных СМИ В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»?..

5 90 6 9501 07.02
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

RT побил DW Это не государственный орган надзора. Это не орган надзора за всеми СМИ страны. Эта комиссия – инструмент самоуправления независимых телерадиовещательных компаний. Ее нельзя ни в коем случае сравнивать с Роскомнадзором…

5 92 6 29878 04.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 124 6 16972 09.02
Блоги

+ Церемония открытия Олимпиады 00:38 Церемония открытия Олимпиады Российские атлеты вышли на стадион под флагом Олимпийского комитета России: из-за санкций, связанных с допинговым скандалом, они будут выступать без триколора и национального гимна…

5 74 6 24876 04.02
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 92 6 16777 09.02
Новости

Джонсон: Основная задача переговоров с Москвой — «отвлечение внимания русских» Об этом он заявил после переговоров со Столтенбергом…

5 29 6 5278
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 56 6 10649 10.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ударили краской по бессовестности Благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чём именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше…

5 180 6 36301 05.02
Новости

Врачам Сборной ОКР запретили комментировать в СМИ ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой Ранее в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин…

5 34 6 6848
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Две сенсации Слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах выводил англосаксов на чистую воду…

5 169 6 35225 10.02
Блоги

«Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры» «С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру»...

5 45 6 10501 08:57
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Против закона Клишаса-Крашенинникова о ликвидации местного самоуправления Против закона Клишаса-Крашенинникова о ликвидации местного самоуправления Кому нужны эти люди, кроме себя самих? Лишая их местного самоуправления, власти выдавливают их из жизни…

5 24 6 6217 08.02
8читать ;смотреть
Блоги

США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…

5 124 6 32456 06.02
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров 01:02:04 Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров «Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией»...

5 141 6 38670 08.02
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Зубов политолог, доктор исторических наук

Как бы я хотел ошибаться Ружье или выстрелит до 19 февраля, или будет спрятано в чехол 20-го…

5 54 6 15600 10:55

Популярное за неделю

Новости

Умерла актриса Евгения Брик Ей было 40 лет…

6 74581
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин требовал передела мира, новых Ялтинских соглашений, убедительно рассказывал про наши боевые лазеры и ракеты. И вдруг какие-то люди стали захватывать в заложники женщин…

5 28 6 88128 05.02
#слушать 50:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3614340
«Процессы британских серийных отравителей»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4011 06.02
Блоги

Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны»...

5 478 6 413868 06.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 197 6 158143 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9424629
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5164335

Сегодня в эфире