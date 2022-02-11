Захарова: Великобритания пытается использовать Россию для отвлечения внимания от внутриполитического кризиса

«У меня складывается ощущение, что им нужно создать дополнительный информационный повод как инструмент для разрешения внутриполитического кризиса в Великобритании. Ситуация там развивается уже второй месяц: каждый день новая порция материалов с требованием об отставке Бориса Джонсона. Он уже предпринял все, что только мог», — сказала Захарова в эфире «Эха Москвы».
2022-02-11T11:18:46+03:00
2022-02-11T11:26:35+03:00
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11:18, 11 февраля 2022
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