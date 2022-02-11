Захарова: Великобритания пытается использовать Россию для отвлечения внимания от внутриполитического кризиса

«У меня складывается ощущение, что им нужно создать дополнительный информационный повод как инструмент для разрешения внутриполитического кризиса в Великобритании. Ситуация там развивается уже второй месяц: каждый день новая порция материалов с требованием об отставке Бориса Джонсона. Он уже предпринял все, что только мог», — сказала Захарова в эфире «Эха Москвы».