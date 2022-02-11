Захарова: Запад сам нагнетает истерику вокруг Украины, чтобы потом преподнести себя как посредника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что западные страны сами нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя о планах нападения со стороны России, чтобы потом выступить в качестве посредников «в несуществующем регулировании».

«Я говорю в принципе о подходах западных политиков, которые мы видим последнее время. Как раз ситуация вокруг Украины и свидетельствует о том, что сначала они создают ложные посылы: Для нас это очевидно, когда выходит представитель Белого дома и говорит о неминуемости нападения России, о наличии намерений. Потом выходит и еще раз повторяет неделю, вторую, а потом говорит, что «теперь уже неминуемости нет, но намерения остались». А потом все это подогревается Лондоном, НАТО, медиасообществом, экспертами», — сказала она.