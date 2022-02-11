Следователь Чабан отказался принимать ходатайство адвокатов Сафронова о прекращении уголовного дела

Следователь Александр Чабан не принял ходатайство адвокатов журналиста Ивана Сафронова о прекращении уголовного дела, сообщает telegram-канал «Первый отдел».

«Следователь Александр Чабан уже не раз нарушал права Ивана Сафронова: запрещал звонить матери на юбилей, больше четырех месяцев не передавал письма, инициировал дело против его адвоката Ивана Павлова* и многое другое. Но сегодня он переплюнул сам себя — не принял от адвокатов Сафронова ни одного ходатайства при составлении протокола ознакомления с материалами уголовного дела. Надо ли говорить, что такой запрет нарушает все существующие процессуальные нормы», — сообщили правозащитники.

Ранее суд оставил под арестом журналиста, обвиняемого в госизмене. Ему грозит до 25 лет колонии.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.