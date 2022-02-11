Калужская область планирует выйти из программы по переселению соотечественников

Решение о выходе из программы принял губернатор Владислав Шапша, сообщает Mash. Ранее стало известно, что иностранным рабочим запретят работать в торговле, на транспорте и сфере общественного питания из-за нескольких громких конфликтов между местными жителями и приезжими.