Калужская область планирует выйти из программы по переселению соотечественников

Решение о выходе из программы принял губернатор Владислав Шапша, сообщает Mash. Ранее стало известно, что иностранным рабочим запретят работать в торговле, на транспорте и сфере общественного питания из-за нескольких громких конфликтов между местными жителями и приезжими.
2022-02-11T10:48:20+03:00
2022-02-11T10:48:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:48, 11 февраля 2022
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